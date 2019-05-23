行動博物館下鄉 東山學童嗨翻

2019-05-23 10:37

〔記者王涵平／台南報導〕臺南博物館節「行動博物館校園巡演」今開抵東山區，深入偏鄉小學演出，話劇精彩演出讓學童嗨翻，驚喜、笑聲不斷。

2019臺南博物館節行動博物館校園巡演列車，今開至東山區東山國小及吉貝耍國小，奇點劇團的博物館戲劇演出、搭配行動博物館專車靜態展示、互動，為學童帶來一連串豐富知識的旅程。

「奇點劇團」今年全新推出「博物館森林：紅鼻子與藍圍巾」戲劇演出，故事描述博物館森林突然來了一隻落難新朋友黑熊藍圍巾，大家為了迎接新朋友，特地準備宴會，並精心安排許多活動，傳遞著博物館森林的豐富知識。

故事以友情與勇氣為核心，劇團運用擅長的互動喜劇表演技巧，讓學童零距離的參與在奇幻的冒險故事，學童對博物館所蘊藏的歷史、科學、人文與藝術等知識產生更多興趣。

文化局也將圖書館行動書車改裝成「行動博物館專車」，展示南瀛天文館、南科考古館、樹谷生活科學館、三寮灣東隆文化中心、及總爺藝文中心的館藏與與特色，也展示臺南博物館群的相關繪本書籍例如跟楊逵文學紀念館有關的「水牛&送報伕」、跟台灣烏腳病醫療紀念館有關的「憨人醫生王金河」等繪本書，安排有趣的推廣活動與闖關遊戲。

今年行動博物館也前往南化區北寮國小、西埔國小、玉山國小、南化國小、東山區聖賢國小以及龍崎區龍崎國小等8所國小。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法