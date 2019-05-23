韓國瑜要建新機場 交通部：選址難度高 整建現有機場較務實

2019-05-23 10:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前在議會總質詢答詢時指出，小港機場腹地小、跑道只有3150公尺，高雄需要一座比小港還大、有雙跑道、24小時營運的國際大機場，目前思考地點選在彌陀，預估經費要花3、4千億元。對此，交通部政務次長王國材表示，民國80年起迄今，交通部及地方政府共進行12次有關南部新國際機場發展相關研究，就嘉義東石、台南七股、高雄彌陀及南星等可能場址進行評估，但要找南部國際機場新場址不容易，因此，行政院才決定先投入252億提升小港機場功能。

王國材表示，新建機場牽涉層面甚廣，面臨與其他機場空域衝突、軍方限航區、環境開發衝擊及聯外運輸系統等困難，一直不易找到適合場址。尤其現在要新蓋一座機場，最主要須面臨環境影響的問題；其次就是造價過高，因為要在影響較少民眾的前提下興建新機場，現在可能就需要填海造陸才行，不僅難度非常高，經費也很可觀。

對於彌陀地區蓋新機場，王國材表示，其實以前就有研究過，但須面臨空域與空軍基地有重疊，空軍空域是否有辦法讓給民航使用；另外就是新建機場後，可能會帶來的環境影響及飛機起降噪音干擾等，因此，當地居民並不埋單。

目前高雄國際機場跑道長3150公尺，屬4E類跑道，客運部分不僅可供波音747起降，並足以提供更大型航機波音777、787及空中巴士A350等新一代航機起降與營運需求。

對於提升小港機場服務，行政院於107年2月核定「高雄國際機場2035年整體規劃」，預計投入252億元新建國際航廈、轉運中心、維修棚廠、汰換空橋以及改善滑行道等設施，完成後將可提供年容量1000萬人次以上的旅客服務（107年運量為697萬人次），足以滿足高雄2035年發展需求。

王國材強調，從過去到現在，政府並未忽略南部發展，一直有在尋找解方，但現在環保意識、空域、陸域等時空環境下，要建新機場很困難；先整建現有機場比較務實，交通部會按照計畫逐步完成。

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