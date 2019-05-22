彌陀蓋機場 議員高閔琳再批韓國瑜惡搞

2019-05-22 20:39

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的彌陀國際大機場計畫餘波盪漾，市議員高閔琳今天再度嗆韓，難道不知道行政院去年已核定「高雄國際機場2035年整體規劃」計畫，10年內將至少投資252餘億元辦理機場空、陸側設施整建計畫，小港機場跑道整建工程也預計今年9月完成，質問韓何必再提出一個早就過時、不合時宜且面積高達1200公頃需要彌陀人大遷徙的惡搞計畫？此事再度證實韓市長不了解高雄、搞不清楚狀況。

高閔琳說，昨晚韓國瑜受訪被問及她質疑彌陀要蓋國際大機場「五大不可行」問題，韓講不出個所以然，竟直接回嗆：「隨便她！」在韓登高一呼之後，韓粉網軍假帳號紛紛出動！她指出，當市政政策方案直接衝擊影響市民生存居住權益，市長更應親上火線，向全體市民講清楚說明白。

針對彌陀國際大機場計畫，高說，若真的要蓋這個比擬桃園國際機場面積1000多公頃的大機場，光是土地就需要徵收幾乎是「所有彌陀2萬人」的土地和魚塭，她問韓，有問過彌陀鄉親嗎？將來要徵收他們的土地，請他們全部撤離彌陀嗎？

高閔琳表示，南台灣高雄當然需要一座現代化國際機場，行政院去年確定不再另外選址，並於2月26日核定「高雄國際機場2035年整體規劃」案，將擴建既有的小港機場，中央政府規劃10年內至少投資252餘億元辦理高雄國際機場空、陸側設施整建計畫，至2035年機場年旅運量可望成長至1023.5萬人次規模，交通部民航局也早就啟動小港機場跑道整建工程，預計今年9月完工。

高反問韓，市府幕僚團隊滿滿都是交通專才，難道不知道行政院已核定「高雄國際機場2035年整體規劃」案，何必再提出一個早就過時、不合時宜且面積高達1200公頃需要彌陀人大遷徙的惡搞計畫？此事再度證實韓市長不了解高雄、搞不清楚狀況！高說，沒人不要建設，中央也沒有不給高雄經費，問題是韓一直沒搞清楚狀況，信口開河黑白講，還要牽拖前朝、牽拖中央不給錢。

至於網傳2017年市議員張勝富提案「建議規劃南部國際機場設置於高雄彌陀海濱場址」，當時高閔琳也連署支持，換韓當市長就反對，高閔琳解釋說，當時中央和地方政府均無任何解決高雄飛航需求的對案，而她對於彌陀蓋機場的想法立場非常一致，那就是「高雄確實有飛航和大機場的需求」，當時她幾經思考決定連署，除基於關心在地選區區域發展，也是基於主張高雄市政府應積極向中央表達高雄有「大機場」的飛航需求，支持市府向中央行政院提請包括「具體選址」與「可行性」的評估案，並請行政院能儘速同意推動高雄大機場的興建。

高閔琳說，連署的案子是在2017年5月送交議會大會要求市府向中央溝通，直到2017年底中央評估完各方意見，才提出擴充小港機場的「高雄國際機場2035年整體規劃」計畫，2018年2月才由行政院正式核定並開始推動，「與其一直嘴砲和口水，不如腳踏實地去做事！」

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