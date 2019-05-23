高市污水管檢修 中央補助1億元

2019-05-23 07:43

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市檢視污水分支管線須修繕7萬4000多公尺，中央今年補助市府1億元，先行修復6000公尺，預計明年底完工，前天大順、中正路口用戶污水管線因雨破損，致掏空路面塌陷，水利局昨已完成搶修，今天將開放通行，同步啟動用戶管檢查機制。

水利局推動污水下水道建設，目前全市用戶接管率4成3，由於分支管線使用年年達20年，經檢視須修繕7萬4000多公尺，目前尚未修繕有5萬2000公尺，需要花7億元進行修繕。

水利局去年爭取中央前瞻計畫，今年獲中央補助1億元，將先行修繕6000公尺受損污水分支管線，分成4個階段施工，包括二號運河、四維路、復興路等，預計明年底完工。

值得一提的是，連日大雨造成地下水上升，產生水壓力，加上污水管線老舊，無法承受壓力，造成用戶污水管線破損，致掏空路面塌陷，形成長4米、寬3米、深4米天坑，造成1名騎士摔車受傷。

水利局除了慰問傷者，並出動人員及機具，緊急開挖搶修完成，今天上午完成路面AC鋪設，預計中午可以開放通行，由於公共工程有投保第三責任意外險，將協助傷者申請理賠。

水利局表示，由於用戶污水管因使用年限不到20年，未列入檢視作業項目，將啟動用戶污水管檢查機制，透過TV檢視車全面檢查區域管線狀況，以確保用戶污水管線修復工作落實，避免形成漏網之魚，再次造成坑洞。

水利局指出，污水分支管線正常通水即可施工，以旋轉內襯工法補強管線，水中穿梭檢視同步修繕，進一步降低管線破損風險，後續將爭取中央經費，並逐年編列預算修復。

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