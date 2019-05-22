高雄市府送新婚伴侶這「杯具」 他嘆：真的適合嗎

2019-05-22 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕日前同婚專法的通過，除了讓台灣站上國際舞台，也讓同性伴侶更能被社會看見，高雄市觀光局長潘恒旭在備詢時也曾承諾「同婚商機是高雄觀光推動重點」，但今天有位高雄的國小教師發了一篇文，大嘆「一位說要愛與包容的市長，眼中只有異性戀，這樣適合嗎」？

高雄市港和國小性平教師劉育豪長期致力於性平教育的推動，今天他在臉書PO出了高雄市民政局要贈送給新婚伴侶的一組對杯，並提出了自己對於這組對杯的設計不滿的地方。

可以看到杯子上寫著「高雄發大財，結婚人進來」等標語，他表示「這是一個把首長意志強加在新人身上的饋贈，主體被轉移了，讓人很不舒服」；而「高興有老公雄愛是老婆」等標語更是讓他大嘆「這是『異性戀中心』的具體展現，同性伴侶根本就沒有被納入考量之內」。

最後他反問高雄市長韓國瑜，既然同性婚姻在台灣已經法制化，但一個口口聲聲說要「愛與包容」的市長，眼中卻只有異性戀，這樣真的適合嗎？

網友看了相當傻眼，紛紛留言表示「可怕，可以當最爛禮物主題交換出去」、「拿到時馬上摔碎大喊碎碎平安」、「聖誕節的地獄交換禮物，市長都幫你準備好了」、「要不要農民曆和國小聯絡簿也放草包？」、「收到直接當場摔破」、「婚姻一開始收到這個不覺得是祝福」。

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