據傳「她」是新文化局長 網翻過往備詢影片笑：又一個總機！

2019-05-22 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市府許多局處首長職缺已經空懸已久，今天據傳韓國瑜已經找到當初要求「英文很好」的文化局長人選，外傳將由前教育部政務次長、現任輔大教研所教授的林思伶來填補這個空缺，沒想到還沒確認就被網友起底過去備詢影片，大笑「又找另一個總機小姐？」。

一名網友在PTT上發文，還附上過去林思伶的備詢影片，她過去在面對時任立委吳思瑤提問「為什麼剝削在公部門實習的學生？」，卻直接轉向旁邊呼叫救援「你來說明一下」，這名網友質疑她在教育部當了快2年的官，卻什麼問題都無法回答，面對質詢只會轉接，建議「直接找個總機小姐上台就好」。

他怒嗆高雄市長韓國瑜「總機市長韓國瑜的文化水準，就是找另一個總機小姐來當文化局長嗎？」，他更幽默表示以後將會看到韓國瑜被質詢，轉接給林思伶後，又轉接給其他人。

網友看了笑翻，紛紛留言表示「一個總機不夠 那你有試過兩個總機嗎」、「空空配空空剛剛好」、「KMT 嫌總機不夠多啊」、「以後議會質詢 球踢一踢 我們請替代役回答 高雄發大財」、「沒關係，讓他繼續這樣下去，看他明年怎麼選」、「草包團隊不找草包 難道找個精明的來襯托其他人草包嗎」。

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