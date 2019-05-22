獨家》韓國瑜「英文很好」的文化局長找到了...

2019-05-22 12:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜就任市長近半年，高市府仍有多個局處首長懸缺，其中備受關注的就是「英文要很好」的文化局長人選。據了解，韓市長已經找到自己矚意的人選，外傳將由前教育部政次、現任輔大教研所教授林思伶出任。

林思伶曾在馬英九執政後期擔任過教育部政務次長，也做過文藻外語大學的校長，加上又是 旅美背景，英文能力應該沒有問題，符合韓市長選前對文化局長人選開出的條件。

但林思伶的學歷在台灣是讀政治的，到美國後才轉讀教育，她的經歷也都在教育行政體系；林對藝文界沒有經驗也沒有淵緣，韓市長矚意她來當高雄市文化局長，已經引起高雄藝文界人士的擔憂。

藝文界人士指出，林思伶好像只有英文好，其他歷練跟文化完全無關，雖然文化局長具備英文能力當然很好，但不能反過來說，只要英文能力好的人就能當文化局長，而不管這個人對文化發展和文化事務的推動熟不熟悉。

此外，藝文界人士也擔心，林思伶在教育部前政務次長任內，曾經到立法院教育委員會專案報告技職教育成果及未來等議題，結果她不但沒有親自報告，還當起「主持人」串場，叫業務司主管輪流上台進行說明。

藝文界人士笑稱，以時代力量高市議員黃捷的說法，林思伶在立院的表現就像「總機」，未來高市府在議會備詢，韓市長是市府大總機，林局長是文化局小總機，兩個人轉來轉去，不曉得誰會接到電話。

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