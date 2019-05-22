林思伶傳接任高市文化局長？韓國瑜未證實：怎問這敏感問題？

2019-05-22 13:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市文化局長傳聞將由前教育部政次林思伶接任？高雄市長韓國瑜今被問到這人事案時，先反問媒體怎會問這敏感問題，隨後透露她非常樂觀開朗、學有專精，但還是沒親口證實、文化局長就是林思伶。

韓國瑜說明，因為在總質詢期間，如果發布重要人事，可能影響總質詢，所以會選總質詢後發布，其中還會包括市府組織調整方向，因為在評估成立科技資訊局，可能會影響人事。

對於林思伶接文化局長？韓國瑜笑說怎會問這敏感問題，後來沒證實是林思伶，反而透露準文化局長非常樂觀開朗、學有專長。

高雄市長韓國瑜就任市長近半年，市府仍有多個局處首長懸缺，其中備受關注的就是「英文要很好」的文化局長人選。本報獨家掌握，韓市長已經找到自己矚意人選，外傳將由前教育部政次、現任輔大教研所教授林思伶出任。

林思伶曾在馬英九執政後期擔任過教育部政務次長，也做過文藻外語大學的校長，加上又是 旅美背景，英文能力應該沒有問題，符合韓市長選前對文化局長人選開出的條件。

但林思伶學歷在台灣是讀政治的，到美國後才轉讀教育，她的經歷也都在教育行政體系；林對藝文界沒有經驗也沒有淵緣，韓市長矚意她來當高雄市文化局長，已經引起高雄藝文界人士疑慮。

藝文界人士指出，林思伶好像只有英文好，其他歷練跟文化完全無關，雖然文化局長具備英文能力當然很好，但不能反過來說，只要英文能力好的人就能當文化局長，而不管這個人對文化發展和文化事務的推動熟不熟悉。

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