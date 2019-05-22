記得帶傘！週四各地變天有雨 後天天氣轉穩到週末

2019-05-22 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕受華南雲系影響，明（23）天全台各地有局部短暫陣雨，其中，東半部明天午後至晚上有明顯降雨，中南部山區雨勢也較大，民眾外出記得攜帶雨具；週五（24）至週日（26）溫度會逐漸回升，天氣轉為穩定，下週一（27）預計再迎接新一波鋒面雲系。

中央氣象局預報，明天受華南雲雨區東移影響，各地都有局部短暫陣雨，西半部從今（22）天晚上開始，降雨機率就會提高，一直到明天晚上之前都容易發生局部短暫陣雨。東半部在明天午後到晚上這段期間，受到山區熱對流發展往東擴展及偏東風影響，也會有明顯的降雨，另外，中南部山區的雨勢也會較大些，前往山區活動者請多留意。

《天氣風險公司》指出，週五至週日各地天氣穩定，溫度也會一天比一天回升，但要注意午後雷陣雨發生。下一波鋒面雲系預計在下週一晚間報到，屆時會再轉為有雨天氣。

溫度方面，由於雲多下雨，明天高溫會比今天略降一些，北部及宜花約25、26度，其他地方則在27到29度，至於各地早晚低溫約21到24度，北台灣仍有些涼意。。

紫外線方面，明天嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「高量級」，其餘地區為「中量級」。

空氣品質方面，明天環境風場偏東風，西半部位在背風側，擴散條件較差，而污染物濃度視各地降雨強度及時間有所變化。宜花東、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、馬祖、金門為「普通」等級；中南部為「橘色提醒」等級。

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