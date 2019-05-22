華南雲雨帶提前報到！今晚到明天全台偶陣雨

2019-05-22 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕華南雲雨帶提前報到，今（22）晚至明（23）日全台偶有陣雨，但雨勢不大。

民間氣象通報平台《天氣即時預報》指出，原預計明天抵達的華南雲雨帶，據最新雷達回波可以看出，水氣已提前到達，因此各地目前雲多，中北部、高屏部分地區已下起雨來。

該平台說，受華南雲雨帶影響，今晚到明天全台偶有陣雨，雨勢為小雨，提醒民眾出門攜帶雨具。另外因東南風吹拂，西半部空氣稍差，下午至晚間臭氧濃度高。

至於後（24）天到週末，帶雲雨帶結束後，東部有微雨，山區須特別注意午後雷雨。

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