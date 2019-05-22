今多雲到晴、西半部空品不佳 明水氣到來注意陣雨

2019-05-22 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕歷經20日由鋒面帶來的大雨後，隨之而來的冷空氣使得最近幾天溫度略有下降。天氣風險公司氣象主播賴忠瑋表示，今天（22日）各地大多是多雲到晴的天氣，不過山區仍要留意午後短暫陣雨。另外，早出晚歸還是會有點涼意，建議民眾可以多加件衣服。

賴忠瑋今早於個人Facebook粉絲專頁發文表示，今天台灣的風向開始轉為偏東風，水氣減少，不過山區仍然有午後熱對流發展的機會，提醒民眾前往山區時要留意瞬間較大雨勢。

此外，目前在中國南方及南海附近有零星發展的對流雲系及水氣，預計於今天深夜至明天清晨接近台灣，主要將會影響到中部以北及東北部地區，尤以北部地區降雨機率較高。影響時間大約是明天（23日）下午以前，深夜後雨勢就會趨緩，雲量也會減少。

週五（24日）後風向再轉為東風到東南風，各地天氣會更加穩定，溫度也會有明顯回升，不過依然要注意午後雷陣雨。這樣穩定的天氣會持續到週末，下週一、二（27、28日）將再有一波鋒面接近，不過距離鋒面到來還有一段時間，仍要多多留意最新動態。

最後，賴忠瑋提醒，今天由於吹東風的關係，西半部空氣品質可能普遍不佳，多數地區都有可能達到「對敏感族群不健康」的橘色提醒等級，提醒民眾外出時多加留意。

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