潭子區復興路攤販集中區「胎死腹中」 攤商佔用停車格惹民怨

2019-05-22 21:56

〔記者歐素美／台中報導〕潭子區潭水亭觀音廟前的復興路，攤商聚集，市府原有意輔導攤商成立攤販集中區，並在沿線劃設停車格，以方便民眾採買時停車，但攤商不願繳交道路使用費，致未能順利成立攤販自治委員會及劃設攤販集中區，停車格則遭攤商及攤架等長期佔用，引發民眾不滿；潭子區公所、里長及警方深表無奈，強調多次勸導、取締，可惜效果不彰。

潭子區潭陽里長林國印表示，復興路因攤商聚集，影響市容，市府原本有意輔導攤商成立攤販集中區，開放攤販在商家前設攤，沒有商家的路旁則劃設停車格，以供民眾停車採買，並召開兩次說明會，希望藉此讓街道變得整齊美觀。

但攤販集中區，攤商集中擺攤，必需每月繳交道路使用費，部分攤商不願繳交 ，並擔心被進一步課稅，致攤販自治委員會及攤販集中區「胎死腹中」。

復興路攤販集中區未成立，原本沿潭子國中圍牆劃設的停車格，卻遭攤商擺攤佔用，攤商除了早上佔用營業，有的並將攤架直接放在停車格內，長期佔位，致民眾停車不便，抱怨連連，居民為了停車，有的只好利用晚上和攤商「搶」停車位。

潭子區長林國聲及警方表示，攤商佔用停車格問題，區公所之前曾勸導，警方也多次取締，但效果不彰；林國印說，攤商佔用停車位，警方取締不取締都很為難，很多攤商被取締就找民代關心，最好的解決方式就是成立攤販集中區，以解決街道及停車問題。

經發局市場管理科表示，根據台中市攤販集中區設置管理自治條例，市府在自治條例公布後3年將輔導現有攤販的地區成立攤販集中區，潭子復興路攤商若未在今年６月21日截止期限前提出申請，就回歸「道路交通管理處罰條例」管理裁罰。

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