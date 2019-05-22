宜蘭市專屬生活美學 週六、日3場文創音樂市集同樂

2019-05-22 16:37

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所和宜蘭縣文創市集同盟促進會合作辦理「蘭城歲月」系列活動，25日、26日在新月廣場、九芎城廣場及丟丟銅廣場舉辦3場文創音樂市集，25日在丟丟銅廣場周邊的文創音樂市集更開放民眾在草地野餐。宜蘭市長江聰淵說，希望藉此扶助微型創業者，推廣專屬宜蘭市的生活美學。

宜蘭縣文創市集同盟促進會致力於發展宜蘭縣在地的常態性文化創意或藝術市集活動，除了鼓勵各市集進行串連或與外縣市或海外其他市集進行交流或共同策展，並鼓勵會員提升對文化創意產業之從業知能，目前輔導的市集品牌有日和市集、市集小旅行、愛德恩市集、新動市集等。

市公所將在24日至25日在宜蘭市新月老樹廣場，由「市集小旅行&愛德恩市集」品牌策畫執行，推廣台灣文化手創、旅人手作交流、觀光體驗小禮、懷舊音樂演唱等活動；25日在九芎城廣場辦理的「漫時光」市集音樂展演活動；25日至26日在丟丟噹森林廣場辦理藝術市集展演，並於25日配合店家「蒔常喝茶」草地音樂會活動，開放民眾野餐、聽音樂。

江聰淵說，「蘭城歲樂」系列活動以3場音樂暨藝術市集展演活動，分別打造出適合老、中、青各種年齡層，且使用不同風格音樂串聯舊城南路─光復路散步廊道，推廣生活美學外，也扶助微型創業者或小資本規模的文化創意工作者，鼓勵文化藝術的多樣風貌，讓宜蘭市充滿豐富的創意及文化。

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