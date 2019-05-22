武荖坑擬設固定式滑水道 宜縣府：不做了

2019-05-22 15:12

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙為推廣武荖坑夏日戲水活動，規劃在園區攔沙壩上設置約60公尺長滑水道，引發環團反彈；今縣議會單位質詢，縣議員陳俊宇、陳玉萍等人關心此案規劃進度；縣府工旅處長李岳儒說，從來沒有要在新城溪上做混凝土滑水道，武荖坑水域將維持最生態的原貌；記者會後追問是否確定不做？李岳儒說，確定不做了。

林姿妙於月初在縣議會施政總報告，對外表示為擴大暑假期間武荖坑水域遊憩體驗，研擬在戲水區設置滑水道，求新求變，以吸引更多人入園遊玩，推動宜縣觀光發展。

根據縣府的初步規劃，打算利用鋼筋混泥土，改造武荖坑水域環境既有的部分攔沙壩，興建寬約4公尺，長約60公尺的滑水道，預計斥資約50萬元，趕在暑假前完成，但當時縣府強調，滑水道工程絕無鋼筋混凝土，該怎麼設置還在討論。

不過，此案除了引來環團質疑破壞自然環境，也有安全疑慮，還有不少網友在網路上抨擊，呼籲縣府應維持溪流原貌，台灣河溪網及守護宜蘭工作坊等環團因此發動「我們與生態的距離：拒絕武荖坑蓋滑水道，滑出宜蘭新恥度！」連署，更得到破萬人簽署支持。

陳俊宇與陳玉萍今在質詢時詢問，武荖坑辦夏季戲水，滑水道的設置規劃進度到底到哪？民眾都很關心此案會破壞生態，更有安全疑慮的問題，縣府應該講清楚；陳俊宇說，縣府辦一個活動一定要思考民眾擔心的問題，別讓這些問題變成未來辦任何活動的阻力，更應該了解民眾反對的原因。

陳玉萍則表示，如果此案縣府已經撤銷，應該要向鄉親報告，否則網路上一直罵縣府破壞生態，這樣真的不太好，但如果要做，她樂觀其成，只要與民眾做好溝通，做好總體規劃，她相信這樣對宜蘭觀光有幫助。

李岳儒回應，從來都沒有在新城溪設置混凝土滑水道的議題，新城溪是自然的河川，武荖坑更標榜生態，也是生態教育的基地，武荖坑水域將維持河流最生態的原貌，沒有要做任何人工的設施。

針對記者追問，此案是否確定不做？李岳儒說，確定不做了，因為民眾在意新城溪上面做滑水道會破壞生態，經評估後府內認為不適合，夏日戲水活動會讓大家很自然的玩水。

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