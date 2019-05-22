無人機噴藥展成果 台南將首創用於勘查農損

2019-05-22 11:37

〔記者王涵平／台南報導〕無人機農噴已在台南大規模應用，面積達84公頃，南市農業局表示，未來將規劃以無人機應用於農業災損勘查，為全國首創。

農業局表示，以大規模試驗場域驗證符合全國無人機施用農藥的核心技術，自去年起於南市後壁、新營、鹽水、白河、下營、六甲、官田及麻豆等8個行政區，共約84公頃進行大面積農噴示範及評估。

藥毒所、農試所、民航局等單位今在芳榮米廠舉辦成果展示，並解答農民的疑問，農業局指出，去年二期作及今年一期作分別各選定約20公頃的契作農戶進行農噴作業試驗，經過2期作水稻的無人機施藥驗證，試驗的藥劑中約有13種防治藥劑達到防治效果，並發現其中有11種藥劑可達到藥劑減量的成效，初步驗證適合用於無人機水稻施藥。

為推動後續無人機農藥代噴制度，農業藥物毒物試驗所已規劃於今年8月份開始辦理無人機專業班，預計今年將辦理3個班次訓練課程，儘速完成無人機專業證照之預先考照。

農業局指出，市府除協助藥毒所及農試所進行相關計畫推動，為因應無人機產業發展，另向經濟部工業局申辦「無人機農噴應用試驗計畫」，委託經緯航太公司建置無人機應用管理平台，日後無人機農噴制度正式上路後能有效管理無人機的調度使用；此外，也向農委會申請今年於南市辦理「無人機農業災損勘查試辦計畫」。

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