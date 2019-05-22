05/22 各報重點新聞一覽

2019-05-22 06:13

自由時報

蔡營倡手機占50％ 6/10起民調// 賴派不排除記名表決反制

民進黨今將召開中執會討論總統初選日程及民調等事宜。由於蔡英文、賴清德陣營對於民調對比對象及手機民調比例等仍未達成共識，蔡陣營已放話將建議中執會修改二○二○總統初選民調相關辦法，把手機納入民調並且制度化；賴陣營則反對再修初選規則，一旦挺英派提案，挺賴派也不排除要求記名表決反制。

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會蘇揆提建言// 工商界：限制職業工會罷工權

行政院長蘇貞昌昨率財經部會首長與工商協進會進行早餐會。工商協進會理事長林伯豐會後轉述，兩大國航相繼發生罷工議題，不僅影響民眾權益，也造成工商界憂心，罷工不宜由代表性不足的職業工會發起，理應由雇主與企業工會溝通、協商，才不會影響企業投資信心及民眾對政府信任；蘇揆當場允諾，針對職業工會的罷工議題，將在一個月內給出具體回應。

詳見會蘇揆提建言// 工商界：限制職業工會罷工權。

散播恐嚇、仇台言論 中國網軍幹的

中國藉由操縱網軍，以不堪入目言詞、威脅人身安全，挑起台灣民眾彼此仇恨對立，過往只是傳言，現在有證據了！警政署調查名嘴黃光芹、國民黨立委蔣萬安等多起網路留言恐嚇案，發現這些留言者，不管經由跳板刻意將IP位置營造在台灣及東南亞哪一國，但「最初上網位置」竟全都來自中國，挑撥分化台灣民心，意圖操弄台灣選舉動作明顯。

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蘋果日報

周周民調 《蘋果》最權威 韓流退燒 郭台銘勁揚4.8百分點

韓下、郭上、賴走強，總統大選民調大洗牌！《蘋果》最新民調顯示，可能總統參選人郭台銘，靠強勢空戰、綿密陸戰，民調支持率比上周勁揚4.8個百分點，成績亮眼。韓國瑜支持率則持續探底，2月還領先蔡英文19.1個百分點，但最新民調領先幅度只剩1.8個百分點，「韓流」持續退燒。賴清德對戰韓民調支持度打平，賴自2月起連追韓12.5個百分點，創下大驚奇。

兒車禍亡 馬如龍女控警疏失 悲痛提5疑點 警公布影片還原過程

80歲資深藝人馬如龍的22歲外孫黃博鈞上周六在台南麻豆車禍身亡，黃母昨對《蘋果》說兒子的死有五大疑點，警一開始只肯給2段7秒畫面、未掌握肇事計程車行車紀錄器、疑有目擊者卻不處理、未對被撞飛在地的兒子做防護、救護車竟40分後才抵達等。警方昨公布路口監視器畫面反駁，指畫面已清楚記錄事發過程，有給家屬看；消防局說，未延遲救護。

聯合報

民進黨初選喬不定！蔡賴今攤牌 中執會攻防

民進黨總統初選協調卡關，黨中執會今將最終討論，蔡英文總統、行政院前院長賴清德陣營昨隔空駁火，賴直指蔡掌握中執會、中常會可能會修改初選辦法，強調「任何一個人要贏，一定要乾淨的贏」；蔡澄清「絕對沒有蔡英文改機制這件事」，蔡陣營要求賴收回指控。

華為風暴！美延後禁令90天 任正非：寬限沒多大意義

美國政府對華為祭出封殺令後，為協助華為現有客戶，美國商務部廿日放寬限制，核發華為有效期限達九十天的臨時許可證，恢復華為維護現有網路及為現有華為手機提供軟體更新能力。華為創始人任正非昨回應稱，「美國的九十天臨時執照對我們沒有多大意義，我們已經做好了準備」。

中國時報

民進黨嘜擱卡 韓要到大林蒲開直播

民進黨愛高雄只是選舉口號？去年選前綠營大開支票，承諾大林蒲遷村、捷運延伸至林園，但是高雄市長韓國瑜披露，中央連800萬元捷運規畫費都不出，遷村案也只開過1次會，他預告近期將親赴大林蒲與居民開直播，逼中央傾聽地方聲音。不過，行政院否認建議卡韓，表示韓國瑜所指與事實不符。

美德法英日及5友邦 挺台入WHA

世界衛生大會（WHA）20日開幕，美國、德國、法、英國及台灣友邦在首日大會上發言直接或間接力挺台灣。日本與台友邦巴拉圭則在第二天議程發言挺台。友邦史瓦帝尼、宏都拉斯、馬紹爾群島及聖文森分別在總務委員會及全會代表我方與中方進行「二對二辯論」，慷慨陳詞，力主世衛組織（WHO）應邀請台灣以觀察員身分出席WHA，以符合其成立宗旨。外交部對友邦為我仗義執言，表達誠摯謝意。

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