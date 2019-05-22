會蘇揆提建言// 工商界：限制職業工會罷工權

2019-05-22

〔記者李雅雯、高嘉和／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨率財經部會首長與工商協進會進行早餐會。工商協進會理事長林伯豐會後轉述，兩大國航相繼發生罷工議題，不僅影響民眾權益，也造成工商界憂心，罷工不宜由代表性不足的職業工會發起，理應由雇主與企業工會溝通、協商，才不會影響企業投資信心及民眾對政府信任；蘇揆當場允諾，針對職業工會的罷工議題，將在一個月內給出具體回應。

職業工會 代表性不足

林伯豐認為，先前罷工的華航機師是由機師職業工會發起，近日長榮空服員醞釀罷工是由空服員職業工會發起，當中甚至有非當事航空公司的員工；資方協商對象理應是企業工會，才具備代表性，不該由職業工會帶頭。工商界建議，政府應該限制職業工會罷工權，罷工應由企業工會來主導較合理。

蘇揆允諾 一個月內回應

商業總會也認為，勞工依法擁有罷工的權利，但得要具代表性的企業工會才可發起；因罷工不僅影響企業營運，更會損及民眾權益，若職業工會動不動就發起罷工，對投資市場造成負面影響，無辜的投資人也得買單；若罷工效應擴大，台商誰敢回流投資，進而影響台灣整體經濟發展及就業機會。

除了建議應該限制職業工會罷工權外，工商界還建議本外勞基本工資應該要脫鉤，當外勞薪資合理化、本勞薪資就能提升，讓台灣勞工也能聘請外勞協助看護工作。

本外勞基本工資 促脫鉤

勞動部政務次長林明裕表示，依據現有法規（工會法、勞資爭議處理法），職業工會是可發起罷工；外部職業工會帶領罷工，常有部分原因是因訴求透過企業工會無法獲得資方回應。

林明裕說，可以理解企業的擔憂，資方會期望企業內部問題當然是依其內部程序解決，採取罷工這樣的爭議行為，對勞工來說也是不得已的手段，勞資爭議發生時仍須勞資雙方多溝通、進行協商，目前相關法規並沒有修正規劃。

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