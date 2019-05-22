散播恐嚇、仇台言論 中國網軍幹的

2019-05-22

〔記者姚岳宏／台北報導〕中國藉由操縱網軍，以不堪入目言詞、威脅人身安全，挑起台灣民眾彼此仇恨對立，過往只是傳言，現在有證據了！

恐嚇黃光芹、蔣萬安 來自中國

警政署調查名嘴黃光芹、國民黨立委蔣萬安等多起網路留言恐嚇案，發現這些留言者，不管經由跳板刻意將IP位置營造在台灣及東南亞哪一國，但「最初上網位置」竟全都來自中國，挑撥分化台灣民心，意圖操弄台灣選舉動作明顯。

據了解，這些中國網軍透過VPN「翻牆」到境外IP申請臉書及YouTube帳號，假裝是台灣的「韓粉」或「韓黑」，只要有人對高雄市長韓國瑜稍加批評者，即留言威脅「對小孩不利」及各種「死亡威脅」，包括名嘴黃光芹、立委蔣萬安、高雄市議員簡煥宗、鄭孟洳等人收到的恐嚇留言，均被查出來自中國。

翻牆到境外 扮韓粉、韓黑攻擊

連韓國瑜本人也無法倖免，這些中國網軍選前利用「要殺死韓」的言論，凝聚韓粉投票行為，選後也留言「韓今晚必死」，意圖製造「泛綠民眾也不理性」；這些製造仇恨及撕裂台灣的行為，部分藍營人士還稱都是「假韓粉」所為。

其中臉書帳號「程惠雯」的中國網軍，先恐嚇名嘴黃光芹，後因國民黨立委蔣萬安一句「支持韓國瑜的比較沒理性」，又留言威脅蔣「我要殺了你兒子」，立委江啟臣出面抓包，表示該女也曾到他的粉專留言諷刺韓國瑜，信誓旦旦稱她是「假韓粉」反串，如今也被查出她（他）來自中國。

惡劣的是，這些中國「韓粉」網軍，上網地點雖來自福建、浙江等地，卻都假裝自己是台灣人，例如「程惠雯」臉書寫著來自高雄市，曾就讀高雄某商職，但經查並無此人。

挑撥分化 意圖操弄台灣選舉

中國網軍亂台肆虐期間，各地警方受理報案後疲於奔命，越查卻越心驚，警方研判這些來自中國的激進留言者，不一定挺誰或反誰，而是利用網路匿名特性，居中挑撥及分化，造成台灣社會混亂及互相猜忌，未來更可能影響明年總統大選，知情員警都說對岸實在太可惡，盼政府應想出因應對策，民眾也應深思如何免疫。

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