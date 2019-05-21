全國唯一海上龍舟賽 42隊600人參賽

2019-05-21 19:28

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市從105年起舉辦海上龍舟賽，這也是全國唯一的海上龍舟競賽，今年共有42支隊伍、近600位選手參賽，桃園市長鄭文燦今天出席龍舟點睛儀式時表示，今年也規劃陸上龍舟、在地小農市集，打造大園特有的海陸風情，歡迎市民朋友前來為選手加油打氣，同時體驗竹圍漁港風情與魅力。

今年的海上龍舟競賽將於6月1日、2日兩天於竹圍漁港娛樂漁船碼頭舉行，活動期間市府也安排往返機場捷運A11坑口站、竹圍漁港免費接駁服務，民眾可多加利用，活動詳情請可上「2019大園賽端午．海上扒龍船」活動官網查詢。

另配合海上龍舟競賽活動，市府也於竹圍漁港舉辦水上救生演練活動，藉由演練活動，整合消防局第三大隊各項水上救生資源，確保民眾從事水上活動的安全，健全轄區水域救援體系，有效防範溺水事故發生。

鄭文燦說，桃園有兩大龍舟賽，分別是龍潭大池百年龍舟賽、大園竹圍漁港的海上龍舟賽，其中大園海上龍舟賽從民國四年開始辦理，過去曾考量風向、安全與保險等因素而中斷，直至105年再度復辦，也吸引眾多外縣市的選手前來報名參賽。

鄭文燦也提到，竹圍漁港的環境改造愈來愈好，除興建薄膜天幕、更新彩虹橋，市府也推動臨水環境改善計畫，將修船碼頭移至中油碼頭，並新設上架場，讓竹圍漁港更顯開闊，此外，市府也規劃將舊上架廠區轉型為可停泊船泊的浮動遊艇碼頭，讓竹圍漁港可停泊約120艘船，預期未來竹圍漁港將可進行招商與遊艇俱樂部，成為興盛的遊艇集散地。

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