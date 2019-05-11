去年一出海就翻船！香港人造龍舟將再博浪划向蘭嶼

2019-05-11 11:20

［記者黃明堂／台東報導］香港青年胡梓康去年在台東糖廠造一艘龍舟，從大武下水要划向蘭嶼，結果一出海就翻船而告失敗；今年將捲「浪」重來，預計6月9日從屏東划向蘭嶼，為減少海洋廢棄物及環境教育募款。

「自己划的船自己造！」一艘命名「綠舟」的22人座龍舟，6月9日凌晨4時，將從屏東興海漁港下水啟航，來自台灣、蘭嶼、香港與海外的划手，將由一艘蘭嶼拼板舟領航，全力划向蘭嶼。

「綠舟」是由香港青年胡梓康手工打造的龍舟，去年5月大陣仗從台東尚武漁港摸黑下水，結果瘋狗浪一打，就讓行動暫停。胡梓康說，「這是大自然的警告，只能接受」。

綠舟經過整修，並且檢討失敗原因，重啟行動，划手們最近都在台東金樽海域練划，強化實戰經驗，預計6月9日航向蘭嶼。

洋流帶來豐沛的海洋資源，也帶來海漂垃圾。蘭嶼的飛魚季開始了，飛魚來，遊客也來。有人留下垃圾，有人選擇「多背一公斤」、「自己的垃圾自己帶」。

來自香港、創辦「泛非龍龍舟隊」的阿康，因為一趟蘭嶼的旅行，結識了擁有相似想法的達悟族青年林正文，他們發現，同樣都是小小的海島，蘭嶼與香港都遭遇了海島的垃圾難題，兩人都認為推廣環境保護必須先由自身做起。

延續去年未完的使命，2019「青山綠水‧划渡蘭嶼」活動，由「台灣說蘭嶼環境教育協會」與香港「泛非龍龍舟隊」共同合作，將以人力划渡，為「台灣說蘭嶼環境教育協會」募款，進行島上環境教育基地的擴建工程。這項行動，也獲得台糖贊助，提供場地並資助部分經費，以落實循環經濟理念。

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