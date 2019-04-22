護理、軍人、大學生組「娘子軍」 靠苦練晉身龍舟國家代表隊

2019-04-22 19:55

〔記者張議晨／宜蘭報導〕成軍4年的宜蘭縣金同春女子龍舟隊，成員來自各行各業，她們靠苦練搶下國家代表隊資格，預計8月份參與由國際龍舟聯合會（IDBF）舉辦的龍舟錦標賽，團員形容此行是美夢成真，希望以實力為台灣爭光。

金同春女子龍舟隊在2015年成立，屬業餘性質，25名隊員均來自各行各業，有社工師、補習班老師、護理師、職業軍人以及大學生，年齡從22歲至42歲不等。

去年冬天開始，為備戰國家代表隊選拔，25名成員從冬天開始展開「魔鬼訓練」，每天清晨5點至6點半，先在宜蘭河畔操舟，晚間則繼續重訓、5千公尺長跑等體能訓練。

龍舟隊成員、華山基金會宜蘭站長吳美鈴坦言，宜蘭冬天清晨冷冽，每次5點早起相當痛苦，但為了爭一口氣，所有人再苦也要早起團練，頂著寒風在宜蘭河畔苦練。

因每次練習都要早起，練習菜單吃重，加上每個隊員都有正職在身，成員每次練習宛如在跟時間賽跑。

吳美鈴回憶，訓練過程的疲勞感，讓她們背部宛如被牛隻撞擊，整個過程幾乎是咬牙苦撐，「大家吃了很多苦！」所幸最後美夢成真，有機會為國爭光。

吳美鈴也說，世錦賽比賽強度更高，距離賽事僅剩4個月，她們要把握時間練習，搶下女子項目金牌。

為協助龍舟隊籌措約100萬元出國經費，今宜蘭市民代表會主席林智勇、一鳴企業社董事長李嘉軒，自掏腰包合捐10萬元鼓勵。宜蘭市長江聰淵也允諾全力協助，請宜蘭在地企業贊助，讓選手無後顧之憂。

江聰淵表示，金同春龍舟女子隊在眾多參賽隊伍中脫穎而出，期許她們再創佳績，為台灣也為宜蘭摘下世界冠軍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/