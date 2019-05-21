新北圓夢基金拉一把 受助新二代立志當工程師

2019-05-21 12:34

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府教育局今天舉辦「圓夢基金感恩活動」，讓捐助獎學金的企業個人以及受助學生齊聚一堂，成功大學資訊工程學系三年級學生陳香君現身分享，她接受獎助學金幫助9年，讓罹癌父親、做家庭代工的媽媽減輕不少負擔，也讓她更有勇氣追尋自己的夢想，更勉勵學弟妹勇敢追夢、懂得回饋。

新北市教育局表示，圓夢基金已成立10年，本學年度資助226名學生，獎助金額達1596萬1500元，由企業、機關團體和個人熱心捐款，並舉辦「圓夢基金感恩活動」，由市府教育局頒贈獎座給捐贈的企業和個人，學生也送上卡片表達由衷的謝意。

新北市長侯友宜說，感謝企業、機關團體的捐款，未來將規劃公益大平台讓各界一起幫助需要的學生及民眾，期許獲補助的同學們向畢業的學長姐看齊，把握學習機會，並將關懷社會的愛心繼續傳承，將來回饋社會。

陳香君和來自越南的新住民媽媽一同出席活動，媽媽說，9年來每月平均4千元的獎助學金，為家裡減輕不少負擔，因此她很鼓勵女兒有能力要回饋，支持女兒發揮資工的所學，投入國際志工，教導馬來西亞的原住民學生學習電腦，陳香君也立下目標，要成為優秀的軟體工程師。

重慶國中九年級學生蕭雨桐說，爸爸多年前過世，母親獨自撫養3姊妹，她非常喜歡畫畫，想當插畫家，但無奈學習成本高，她差點要放棄時，獲得圓夢獎學金補助，為努力考上公立高中，並朝夢想邁進。

民安國小六年級學生李念悛獲得全國語文競菜閩南語演說第二名，他用閩南語分享，他是奶奶帶大的，爸爸四處打工，奶奶則是帶的他做資源回收，補貼家用，他承諾要有更好表現，孝順家人。

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