向山友報平安！「李棟山莊」莊主朱萬鶴歡慶92歲

2019-05-21 12:02

〔記者王駿杰／新竹報導〕接待過數十萬山友的新竹縣「李棟山莊」莊主朱萬鶴已經高齡92歲，這位曾住在山莊，天天堅持升國旗的愛國老兵，雖因山莊火警移居榮家，仍心繫山友無人接待，新竹榮家主任陳桂美今為朱萬鶴舉辦簡單的慶生茶會，歡慶他92歲生日，也向全國各地山友報平安。

朱萬鶴祖籍江蘇，從軍來台後參與開闢中部橫貫公路的工程，因受傷退伍。1980年他自力在尖石鄉興建李棟山莊，至今接待超過30萬名山友。

朱萬鶴有強烈的愛國心，只要人在山莊，一定升上國旗，他說台灣就是他永遠的故鄉了。

今天的慶生茶會，適逢議會開議的新竹市議會議長許修睿也特別指派助理謝政憲送來蛋糕及玉珮禮物，並擇日再探視他。許修睿説，大家都感恩朱萬鶴將一生奉獻給台灣的山林工程及廣大山友，他是真正用行動愛台灣的典範。

胡姓山友指出，朱萬鶴住在李棟山莊近40年，寒夜喝過他燒煮七葉膽茶的山友相當多，他在全國山友間小有名氣。

不過，「李棟山莊」去年11月遭遇火警，導致部分建物燒毀，因安全起見，獨居的朱萬鶴後來移居新竹榮家接受照顧。為了感謝莊主幾十年來的熱情接待，部份登山隊的山友還計畫發起募款活動，希望在原址上建立一座「山林博物館」，也同時作為山友的中繼補給站。

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