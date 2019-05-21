化解水淹國道路口危機 竹山公所「未雨綢繆」被讚

2019-05-21 09:57

〔記者謝介裕／南投報導〕連日強降雨，南投縣許多鄉鎮都傳出災情，惟10多年來遇雨成災的竹山鎮江西路與國道3號竹山交流道銜接路段，此次竟未淹水，令各界十分訝異，甚至還有人稱讚公所簡直是「未卜先知」，否則，怎能搶先一步治理水患化解危機？鎮長陳東睦則強調，鎮務推動不容僥倖，這並非公所「神預測」，而是「未雨綢繆」的表現，進而讓民眾遠離水患威脅。

竹山鎮江西路除了是延平、延正、延山、延和、延祥等聚落往來要道以外，也是聯繫竹山工業區及國道3號竹山交流道的樞紐，每天車水馬龍，不過，每逢豪大雨來襲時，與交流道銜接的路口便易積水，危及往來人車安全，遂被公所列入優先改善的工程，並於14日起施工，期間不時出現強降雨，但昔日淹水情況已不復見，顯見排水系統改善工程已發揮應有的效果。

公所工務課表示，上述路段過去會淹水，主因是位於道路上方的東埔蚋橋排水系統不夠完善，以致遇雨無法順利將雨水排放而溢流到路面，才衍生水患問題，也是此次「竹山交流道與東埔蚋橋路口排水改善工程」最要緊的重點。

鎮長陳東睦進一步表示，「行」的安全，是民眾最基本的權益，此次公所趕在鋒面到來前發包動工，與其說是「未卜先知」，倒不如說是順應民意而為，公所未來也會秉持「苦民所苦、疾民所疾」精神，做好為民服務的工作，並呼籲民眾行經施工路段時，一定要小心行駛以策安全。

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