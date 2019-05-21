暴雨狂炸快閃 5縣市今防大雨／雙北、桃園3小時雨量破百 時雨量前10名多在中部

〔記者蕭玗欣、陳建志、張軒哲、楊政郡、佟振國、徐聖倫、劉禹慶／綜合報導〕梅雨鋒面昨挾豪雨狂襲，雨勢一路由北往南延伸；上午雙北、桃園大雨不斷，多處三小時雨量飆破百毫米，午後中部地區出現短時強降雨，南投縣國姓鄉時雨量達一一五毫米，多處地區淹水坍方。氣象局表示，雖然鋒面逐漸遠離，但今天中南部山區受到午後對流影響，仍有大雨發生機率，氣象局已針對屏東、台東、南投、嘉義及高雄山區發布大雨特報。
北市36件淹水 新北108件
昨日清晨開始，雙北地區雷雨不斷，北投區從陽明山至市區，不少道路直接淹成水路，洲美里第九、十鄰低窪地區也全淹水，北市淹水通報共卅六件。另淡水河水位高漲，二重疏洪道附近路段及越堤道也都有積水、淹水情形， 合計新北積淹水達一○八件。
隨著鋒面南移，暴雨在中午左右攻擊中部。台中烏日區環中路則因一旁的中興抽水站抽水不及而溢堤，附近工廠因地勢低窪，淹水一度及胸，廿多名工人受困，消防人員出動橡皮艇，及時安全救出；南區林森、國光路地下道也因排水不及而淹水，造成三輛車拋錨，駕駛趕緊棄車脫困。
南投國姓時雨量高達115毫米
南投縣同樣感受驚人雨劫，中午十二時至下午一時，多處測站時雨量飆破一百毫米。台十四線中潭公路國姓至埔里多處路段積水，台廿一線埔里大坪頂路段，路面變成溪流，交通一度受阻。
氣象局統計，昨天單日累積雨量前十名都逾兩百毫米，集中在北市北投、新北淡水一帶；最大時雨量前十名多在中部，包括南投縣國姓鄉一一五毫米、南投九份二山一一○毫米、南投福龜國小一○一毫米、南投長豐一百毫米、台中大坑九十九毫米。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，這次鋒面最大影響是瞬間大雨，鋒面移動快速是因北方乾冷空氣勢力較強，不斷推動鋒面南移。而午後鋒面移入南投、台中一帶，正好是對流胞生長最旺盛、最強的時候，因此強降雨最明顯。
天氣風險公司總經理彭啟明表示，這次鋒面結構完整，再配合西南風水氣旺盛，因此由北而南帶來劇烈降雨，閃電次數也非常多，且移動速度非常快，每個地方滯留時間平均為一到兩個小時，因此很幸運都沒有釀成太大災害。
據統計，自昨日凌晨零點到下午四點，台灣上空包括北部海面，一共出現廿七萬九九五一筆閃電。
今天深夜低溫19度 週三回溫
此外，預報員陳伊秀提醒，受東北季風影響，北台灣白天高溫約廿三、廿四度，深夜要留意十九度低溫，中南部白天高溫為廿五、廿六度，稍有涼意。
週三到下週日各地回歸穩定天氣，週三、週四北台灣高溫可上看廿七、廿八度，中南部廿八、廿九度，南台灣週末前後高溫可望回到卅度。