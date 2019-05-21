若明年國民黨重新執政 賴秀穗：各種動物疫情恐失控

2019-05-21 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗指出，中國非洲豬瘟疫情嚴重，比台灣過去發生的口蹄疫還驚人，他回憶，2008年若國民黨沒有贏得總統大選，台灣可能早就能擺脫口蹄疫疫區，也憂心，倘若明年再度政黨輪替，各動物疾病疫情恐將失控，非洲豬瘟也可能感染到台灣。

根據《沃草——國會無雙》報導，賴秀穗17日在「台語棲地復育」講座主講「對口蹄疫到非洲豬瘟」，他指出，台灣口蹄疫在1997年發生，當時國民黨執政團隊未接納他的意見，讓疫情延燒，直到2000年政黨輪替，民進黨政府採納他的辦法，讓疫情逐漸穩定。

身為國內動物疾病權威的賴秀穗說，當年口蹄疫會控制不住，就是決策錯誤，只休市禁宰5天太短，又太快停止全面撲殺病豬，太快開始施打疫苗。當時的省政府農林廳長陳武雄要為疫情失控負最大責任，2000年民進黨執政才開始以撲殺為主，逐漸不再施打疫苗，2007年只剩100萬隻豬還在打疫苗，沒想到2008年政黨輪替，國民黨竟找陳武雄當農委會主委，重新擴大施打疫苗，疫情又繼續延燒。賴秀穗表示，1997年到2019年，每年光注射口蹄疫疫苗就要花4億元，又因為不能外銷，光是日本市場一年就損失500億元。民進黨2016年重新上台，去年7月1日終於停止施打疫苗，一年沒有發生疫情，今年7月1日就可以申請成為口蹄疫非疫區。

賴秀穗表示，不料國民黨2008重新執政後，再度使用不正確的對策，導致台灣到2019年才變成口蹄疫非疫區，若是當時國民黨沒又拿下政權，口蹄疫早就在台灣消失，現在台灣面臨到的非洲豬瘟更為恐怖，倘如藍營明年重新執政，現在把持好的各項動物疾病疫情屆時恐全面失控。

賴秀穗提到，世界動物組織有明令不可移動非洲豬瘟病死豬，應就地焚燒或掩埋，中國官方不但不遵守，甚至用來製作豬肉加工製品，「實在很可怕，地方都必須要隱匿疫情」，許多台灣人在中國養豬，自己打電話給1名在中國養豬的學生，對方回答「電話裡不能跟我說，碰面再說」。

賴秀穗強調，根據他掌握的訊息，中國官方公布的撲殺102萬隻豬，實際數字一定更高，有專家認為數字超過2.5億隻，雖說非洲豬瘟想傳來台灣並非易事，但民進黨若於2020年下台，那就很難說了。

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