女童遭男同學毆打 家長控訴霸凌並提告

2019-05-20 20:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南有國小傳出女童遭男同學毆打，家長的朋友網路發文控訴是校園霸凌，孩子頭部受傷處已開始掉髮，且缺乏安全感，一直咬自己的手指甲，必須到醫院看心理門診，令人不捨，已提出告訴，討回公道。

市政府教育局則澄清，經校方調查後，此為偶發衝突事件，不是霸凌，後續已擬定相關的輔導計畫，並提供必要協助。

校方也提到，事件發生在上個月下旬，當時進行教學成果展，女童大聲為表演者加油，男同學覺得太吵，引發衝突。

女童家長的友人在《台南爆料公社》連結、PO文，指控孩子突然遭到攻擊，被該名男生用水壺重擊頭頂，也毆打背部10幾拳。

PO文指出，女童當時四肢無力，措手不及，且因恐慌無法發出聲音，目前常會咬著自己的手指甲，缺乏安全感，才求助心理醫師。

校方表示，男同學毆打時，老師看見立刻阻止，之後也有約雙方家長當面調處，但受害方沒有出席，並於本月3日提出告訴；該事件進入司法程序，一切尊重，若有需要協助，將全力配合。

教育局說，調查過程ㄝ依「校園霸凌防治準則」規定辦理，針對相關人員進行訪談，因應小組會議認定該案屬學生偶發衝突事件，並擬定學生輔導計畫，介入輔導，以修復式正義的精神，回歸教育本質，修補雙方關係。

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