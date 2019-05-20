手機APP繳交停車費 可抽高檔電動機車、蘋果手機、電腦200多奬品

2019-05-20 15:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕交通局準備高檔電動機車、蘋果手機、蘋果電腦等200多項抽獎獎品，鼓勵民眾利用智慧行動支付APP，繳交路邊停車費避免重複繳費，幫市民看緊荷包，自今年6月1日起至11月30日止舉辦2波抽獎活動，只要民眾於該期間利用手機APP繳交停車費，就有機會抽中。

交通局表示，目前有8成以上的民眾到超商繳停車費，因為超商收銀機沒有即時資料傳輸功能，若是家人又利用超商多媒體機印出單據繳費，就會造成重複繳費問題。為避免此問題，交通局鼓勵民眾可多加利用手機APP繳費，該項服務免收手續費，又可達「即查、即繳、即銷」的便利性，再也不用跑到超商繳費，不僅省時、方便又節能。

此外，使用手機APP繳交路邊停車單的便民措施，自去年推出以來，目前已約有1%民眾使用該系統，為擴大鼓勵民眾利用第三方支付，交通局又於今年度舉辦2波抽獎活動，第1波從6月1日起到8月31日止，於停車單繳納期限內，使用「街口支付」、LinePay、「歐付寶」、「friDay錢包」、「Ｐi拍錢包」等5家APP繳納停車費，每繳1張停車單，就有1次抽獎機會，繳越多張，中獎機會越大。

第二波抽獎活動預計9月至11月實施，APP業者也各自推出點數、錢幣回饋及咖啡體驗，更多活動詳情請上FB「停車easy付.抽獎送好物」粉絲專頁查詢，奬品有GOGORO2、IPHONE XS、MacBook Air、Apple Watch、LG掃地機器人等200多項好禮，繳越多中獎機會越大。

相關下載及繳費流程可至交通局公有路邊停車場服務資訊網查詢https://kpp.tbkc.gov.tw/tw/bank_index.php；QR Code。

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