照顧病父、拚國手翻轉家境 章羽珊獲總統教育獎

2019-05-20 15:32

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣南庄鄉蓬萊國小6年級學生章羽珊出身單親家庭，家中經濟僅靠低收入補助支撐，她則一肩扛起照顧病父的重擔，並屢次在田徑場上跑出佳績，用樂觀態度克服生命逆境，不僅感動全校師生，也讓她成為苗栗唯一教育部總統教育獎得主，章羽珊希望帶著這份榮耀，逐夢成為田徑國手，翻轉人生。

賽夏族的章羽珊自幼父母離異，與兩個哥哥靠著父親偶爾打零工及低收入補助維持家計及學費，一家4口住在簡陋屋舍內，半年前父親又因猛爆型肝炎重病住院，面對生命接踵而來的難題，章羽珊不斷勉勵自己「不能被打倒」，除了醫院、學校兩頭跑照顧病父，同時也打理一切家務。

雖然成長過程坎坷，但章羽珊不喊苦，以樂觀積極的態度表現在課業學習及體育專長上，今年代表鄉內參加苗栗縣全民運動會，於短跑100公尺、200公尺、400公尺項目皆摘下金牌，將代表苗栗挑戰全國各地好手。

章羽珊不畏逆境、向善向上的表現也讓師長為之動容，也獲得教育部肯定，成為今年總統教育獎苗栗唯一得主。章羽珊說，獲此殊榮給予她很大的鼓舞，未來希望逐夢力拚成為田徑國手，憑藉一己專長翻轉人生逆境。

導師章雅嵐表示，章羽珊樂觀、熱心、獨立，雖然成長過程較同齡同學更為辛苦，但卻也展現出超齡的意志，不僅積極向同學求教，還主動爭取擔任班長為師生服務，更多次領導校內各項活動、投入母語語文競賽等，是校內學生的最佳榜樣。

蓬萊國小校長林恩惠說，章羽珊將於7月獲總統蔡英文接見及表揚，全校師生們皆與有榮焉，也祝福她在未來的人生路上能走出非凡成就。

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