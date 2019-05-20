同婚專法通過 同志團體：媽祖保佑

2019-05-20 12:13

〔記者顏宏駿／員林報導〕立法院17日三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」（同婚專法），並將在今年5月24日大法官釋憲截止日施行，台灣正式成為亞洲第一個讓同性婚姻合法化的國家。

在這過程中，反同人士高舉「宗教大旗」，引發基督教友挺同、反同的對立，讓單純的同婚法案沾惹宗教塵埃，專法已通過，但「神愛世人（包括同志）」的議題至今仍在網路延燒。

一名女同志的媽媽，年年陪女兒遶境，她說，宗教不應淪為「反同」的藉口，她每年背彩虹旗陪女兒遶境，感受到許多信徒對她們的支持、鼓勵，媽祖的愛是不分性別異同，只有「無知」才會產生恐懼，社會需要彼此了解，同志跟大家都一樣。她説，很謝謝立委讓專法通過，這一切都是媽祖保佑，她一定會跟女兒回到鎮瀾宮向大甲媽祖還願。

婚姻平權大平台總召呂欣潔說，反同勢力多以宗教為背景，致使同志族群不僅在法律上面對排拒，在心靈寄託上也無法有所依歸。

她說，不可諱言，媽祖是許多同志團體最親近的神明，同志團體年年背著彩虹旗參與大甲媽遶境行程，讓國人了解「媽祖的愛裡不分異同」，大家同受神佛所愛讚。

她指出，前年大甲媽遶境起駕前，她們就到媽祖面前擲筊，虔心祝禱能為媽祖接駕，結果立即獲得三個聖杯，當年大家在員林市台1線接駕。

她表示，這幾年同志團體跟隨遶境的風氣始終不減，更有許許多多同志的家人隨行，她們希望同志們正面積極的現身人群，削減社會對於同志議題的不熟悉而產生的不安和恐懼。

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