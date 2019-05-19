報導台灣創紀錄！德媒狂報同婚專法通過 網讚：好美新聞牆

我駐慕尼黑辦事處小編在臉書粉專「Taiwan in München」分享德國媒體報導台灣同婚專法的新聞，許多網友見狀大讚「好美的新聞牆」！（圖擷取自臉書專頁「Taiwan in München」）

2019-05-19 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕立法院17日三讀通過同婚專法，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，許多外媒紛紛報導，也將台灣推向國際舞台。我駐慕尼黑辦事處小編也在臉書粉專「Taiwan in München」分享德國媒體報導台灣同婚專法的新聞，許多網友見狀大讚「好美的新聞牆」！

總統蔡英文在2016年競選時提出婚姻平權為主要政見之一。而今年517「國際不再恐同日」這天，下午3點27分立法院三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」（同婚專法）共27項條文，正式宣告只要滿18歲者，相同性別之二人在今年5月24日可向戶政機關辦理結婚登記。當三讀通過，院外冒雨守候的4萬多人相擁而泣，現場歡聲雷動；臉書轉貼文章指出，第一時間逾百家國際媒體在顯著版面報導此事，有網友稱「有生以來，今天是台灣最光榮的一刻！」

慕尼黑小編也在臉書粉專「Taiwan in München」分享德國新聞媒體被「台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家」洗版的狀況，小編開心直呼：「由於德國報導台灣的新聞太多了，根本創紀錄，因此小編24小時內蒐集台灣新聞多到無法一一分享，只好擷取畫面分享給大家」。

網友見狀紛紛直呼感動，留言「好美的新聞牆」、「台灣自由民主的具體展現」、「 開薰 ~感動~」、「也謝謝外交人員的努力，你們會更忙喔~因台灣將更世界國際化，但被打壓的力度一定更大，加油！」。

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