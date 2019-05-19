YouTuber介紹這5種台灣小吃！影片8天竟破1300萬次點閱

2019-05-19 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕國外美食YouTube頻道「DancingBacons」日前上傳一部影片，內容是台灣一些知名小吃的製作過程，如大腸包小腸、花生捲冰淇淋、巨無霸冰淇淋等，然而特別的是，該影片雖然沒有任何旁白或配樂，但短短8天內點閱竟超過1300多萬，讓許多台灣網友得知後都大吃一驚，直呼「觀光局快來看」。

「DancingBacons」11日在YouTube上傳這部全長近13分鐘的影片，標題為「Taiwanese Street Food Handmade Pizza（台灣街頭食物手工披薩）」，裡面介紹了5種台灣的街頭小吃，包含「巨無霸冰淇淋」、「手工披薩」、「花生捲冰淇淋」、「香酥芋丸」及「大腸包小腸」等。「DancingBacons」強調，這些食物要價都不到2美元（約新台幣63元），相當經濟實惠。

影片PO出後短短8天內已超過1317萬點閱、4000多則留言，許多國外的網友紛紛表示，「哇冰淇淋只要1.13美元！在美國要5美元﻿」、「我在哭，食物看起來都好好吃﻿」、「希望有生之年能去台灣吃吃看」、「我愛台灣，世界最好的國家之一」、「這些食物真的便宜又好吃」。

對此許多台灣網友看完後則笑說，這影片沒有任何旁白或配樂，怎麼會有這麼多人看，留言「這應該是有下廣告吧」、「前幾個影片都才幾十萬，這影片到底哪裡好看XD」、「今天出現在我首頁，也是默默看完了」、「觀光局看到沒？」、「外國人都喜歡街頭食物系列，越有特色點閱率越高」。

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