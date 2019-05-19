羞！賴清德訪紫南宮 竟被帶到女性禁地

2019-05-19 18:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕前行政院長賴清德今到南投竹山紫南宮參拜，在廟方主委莊秋安的帶領下，與周邊攤販寒暄，並到廟區知名七星級廁所參觀，賴走進男廁，對於設施完善的無障礙廁所、優美噴水池，甚至沒聞到「廁味」，留下深刻印象，不敢相信這座廁所已啟用10多年，大讚廟方用心經營。

賴清德今到紫南宮參拜，所到之處吸引大批粉絲追逐拍照，就連進到廁所參觀，也被民眾拉著合照，人氣頗旺；在廟方主委莊秋安的導覽下，參觀無障礙廁所，進到男廁欣賞噴水池，對於先進的廁所設施留下深刻印象，還大方與主委合影。

賴參觀完七星級廁所後，大聲稱「讚」，稱許廟方連廁所也用心經營，相當不簡單，之後賴上車準備離開廟區，竹山隨即下起大雨，不僅讓車上的賴清德露出慶幸的笑容，也讓陪同的地方仕紳直呼「土地公有保佑」。

紫南宮主委莊秋安說，七星級廁所是廟方用心經營，不僅污水、排水系統設施完善，裡頭的噴水池除了可消除臭味，還能掩蓋如廁時令人「尷尬」的聲音，處處為如廁信眾著想，才會備受肯定。

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