嘆初選拖延 賴︰箭射出靶卻被移走

2019-05-19

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕前行政院長賴清德投入民進黨總統初選，挑戰尋求連任的蔡英文總統，賴昨天到嘉義市舉辦簽書會，談到黨內初選期程遙遙無期時，他感嘆目前遇到的困境，比國民黨還大，「箭已經射出去了，但靶卻被移走了，現在要射往何處不知道，沒有靶。」賴認為，民進黨初選當務之急是確定時程，中執會應在五月二十二日確定黨中央提出的初選期程。

嘉義簽書會 粉絲喊加油

賴清德為上百位粉絲簽書合照，民進黨嘉市議員王美惠、台聯黨嘉市議員蔡永泉、遠東機械董事長莊國輝等人到場為他加油，現場民眾熱情高喊「賴總統、加油」，氣氛熱絡。

賴清德表示，前些日子遇到朋友，向他批評國民黨初選制度，過去國民黨初選是先射箭再畫靶，現在箭都還沒射，靶就畫好了；他目前遇到的困境，比國民黨還大，箭已經射出去了，但靶卻被移走了，現在要射往何處不知道，沒有靶。

賴清德呼籲，民進黨中執委和中常委應堅定站在民主的立場，維護民進黨的民主精神，應確定黨中央所提出來的期程，在五月底前完成初選。競選辦法在他和蔡總統登記前都已公告，「不應該邊選、邊改辦法，看不到靶在哪裡」，已經招致社會批評，現在連辦法都要中途更改，時程也一再拖延，民進黨不該如此。

談初選時程 不該隨便改

賴清德強調，民進黨如果失去民主，不知道還能拿什麼尋求民眾的支持？希望黨中央捍衛原本規劃的時程，如果再隨便改，社會不但會認為民進黨喪失民主精神，且可能被批評是要「博歹筊」（即詐賭）。

製作天地掃 避邪防小人

稍早，賴清德到嘉市城隍廟上香，走訪朴子市學習製作天地掃，他笑稱「天地掃用途很多，避邪防小人都可以」。

賴也由民進黨籍太保市長黃榮利陪同到朴子配天宮上香。賴昨在嘉縣行程，黨內公職人員僅黃榮利陪同，對此，賴說，只要人民支持，自然可以突破派系或行政的干擾，他有信心在總統大選帶領民進黨獲勝。

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