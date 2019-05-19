移民美30年與台親族斷訊 台戶所助華裔女圓尋根夢

2019-05-19 21:59

〔記者王俊忠／台南報導〕60多歲美籍女士蘇珊，其父親於日治時期在台灣出生、移居中國後過世，蘇珊於30年前從中國移民美國，與台灣祖父親族長輩完全斷音訊，思鄉尋根情切的蘇女透過電郵、電話與台南府南戶政事務所聯繫請託協尋親族，戶政所在蘇珊無生父親屬證明下，兼顧情理法幫忙找到其仍在世的70多歲堂兄，助蘇女與堂兄千里相會敘親情、明瞭祖父戶籍族譜，一圓其尋根夢。

今年3月下旬，南市府南戶政事務所收到1封來自美國西雅圖蘇珊女士的信，信中寫道：「劉近榮主任好：寫信想麻煩主任一件事，我父親出生台灣，日治時期赴中國謀生，我出生於上海，30年前移居美國，光陰荏苒，家父早已謝世，我也即將退休，有生之年願望是到台灣尋根，了解家族歷史…。」

府南戶所受理後決全力協助，但發現蘇女生父在日治時期已被他人收養除籍，且未再與祖父家族共同生活，依國內戶政法令，蘇女須先符合直系親屬規定，要提出她與生父的「親屬關係證明」，才能申請閱覽祖父除戶史料。

蘇女再求援說，因移居美國30年，手上沒有文件能證明她與父親血親關系，中國公安戶籍系統對外服務遠不如台灣開放便捷，即使她再赴中國一趟，能否獲得一紙證書？也是難說，何況其父親被收養後就改了姓名，如何證明父女關係？是難上加難。

戶所人員獲悉蘇女「困境」，在兼顧理情法原則下，改從協尋親友下手，從蘇女祖父遺族中，發現1位住高雄的堂兄蘇仙送（70多歲）尚在世，即以電話連繫，蘇仙送知悉從未謀面的堂妹問題後，爽快答應由家屬陪同到台南與蘇珊相會，近日，府南戶所安排返台的蘇珊與蘇仙送、家人完成歷史性會面。

蘇珊與堂兄相見歡後說，大喜過望、感覺像做夢一般，心中興奮激動感慨之情難以言表，在堂兄協助申請下，蘇女終於見到過去住在台南南區鯤鯓的祖父戶籍謄本，解決她查閱日治時期戶籍資料之難，感謝府南戶所主任與同仁急人所急、援手相助的古道熱腸，是她很多年來沒有經歷過的溫暖人情，也感受到台灣社會的進步。

府南戶所主任劉近榮說，同仁努力不懈，以近10封電子郵件往返與多次電話連繫，兩位未曾謀面的堂兄妹得以在府南戶所千里首會，場面溫馨感人，雙方多次激動握手、感謝戶所同仁不辭辛苦、一圓蘇女尋根心願。

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