優人神鼓、朱宗慶的鼓都來自這裡！ 新莊百年製鼓廠展出

2019-05-19 15:25

〔記者陳心瑜／新北報導〕2019新北市國際鼓藝節即將開幕，系列活動「新莊响仁和鼓文化特展」即日起在新新莊文化藝術中心展出，為年度鼓藝節揭開序幕，展覽以曾獲文化部工藝之家肯定的新莊响仁和製鼓廠為核心，介紹製鼓、與各領域達人合作製鼓的歷程，民眾更可以在體驗區感受擊鼓、製鼓技藝。

新莊响仁和製鼓廠第二代王錫坤師傅今天和兒子王凱正合演鼓曲「傳者之心」，象徵傳承，為靜態展揭開序幕。

王錫坤說，鼓樂不僅可以振奮人心，沉著的鼓聲，更像是胎兒在母親腹中所聽見的母親心跳聲，令人感到安心。

靜態展除了展出响仁和的歷史、鼓的製作過程，觀眾也能透過多媒體互動遊戲餐與，並報名「導覽及鼓玩意DIY活動」，5月25日、26日、6月1日、2日早上10時各一場，現場或網路報名各15名額，可洽22760182。

新莊文化藝術中心表示，展覽以視覺、聽覺和觸覺呈現製鼓藝術，也適合親子一同體驗，更設計點字解說，讓視障者也能親近藝術。

文化局表示，5月26日將在新莊體育場陽光草坪舉辦新莊藝文活動中心開幕式，由前太陽馬戲團首席舞者張逸軍編導的鼓劇《鼓廠計畫》，由淡水身聲劇場、永和民權社區黑狗兄黑貓姐鼓動青春隊，以肢體、劇場展演鼓藝。

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