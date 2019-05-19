國中教育會考落幕 新北考區第二天到考率97.59％

2019-05-19 14:28

〔記者陳心瑜／新北報導〕國中教育會考今天結束，考試科目為自然及英語（閱讀、聽力）2科，新北市政府教育局表示，考試過程順利，並無重大違規事件。新北考區今天整體到考率約97.59%（3萬3246人報名），比昨日略降。

教育局統計，第1節自然科缺考率2.27%、第2節第一階段英語（閱讀）缺考率2.14%，第二. 階段英語（聽力）缺考率2.8%。

教育局表示，整體而言試場秩序良好，未出現重大違規，少數違反試場規則者，多為攜帶非應試用品、手機或手錶鬧鈴響起、提前翻閱題本及逾時作答等違規事項，考生違規事件後續將由新北考區試務工作協調會審議，視其情節，依違反試場規則規定處理。

教育局指出，108年國中教育會考各科試題及參考答案，於今天下午2時後，由教育部統一公布於國中教育會考網站（http://cap.ntnu.edu.tw/），考生本人或考生就讀學校教師如對試題有疑義，可於5月20日上午8時至5月22日中午12時，依簡章規定填寫申請表，傳真至（02）8601-8310「國立台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心」辦理。會考成績可於6月10日上午8時以後上網查詢，並於6月11日至12日每日上午9時至下午4時受理成績複查。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法