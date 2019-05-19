13縣市發布大雨特報 氣象局：明鋒面報到西半部有局部豪雨

2019-05-19 14:20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕西南風影響，近2日全台遭雨彈襲擊，中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天午後各地山區仍要留意有較大雨勢發生，預估要到晚間雨勢才會逐漸緩和，氣象局已針對西半部、東北部山區和南投平地發布大雨特報，請民眾出門要特別留意。氣象局表示，明天鋒面通過、東北季風增強，全台天氣都不穩定，預估明天白天過後是降雨最強的時候，西半部和東北部地區都要留意局部大雨或豪雨發生，並小心短時間的強降雨。

氣象局目前針對雙北、桃竹苗、宜蘭、中投、雲嘉南及高屏等13縣市發布大雨特報，上述地區有局部大雨發生的機率，要留意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

預報員陳伊秀表示，今晚到明天清晨鋒面抵達馬祖上空，西半部位於鋒面前緣，中部以北地區會開始出現降雨，但明顯降雨仍要到明天白天過後，全台有陣雨或雷雨發生機會，西半部及東北部地區不排除有局部大雨或豪雨，甚至有短時強降雨發生。

氣象局預估，週二鋒面移到南台灣，北部會轉為多雲天氣，中南部和花東降雨持續，尤其中南部地區同時受對流和鋒面影響，會有較大雨勢發生。

受降雨影響，明天各地高溫都低於30度，約27到28度，週二受東北風影響，北部高溫下滑，約22到24度，其他地區不變。最冷的時候勢週二晚間到週三清晨，竹迷空曠地區低溫下探18度，北台灣也只有19度。

週三到週六各地天氣穩定，以多雲到晴為主，山區要留意午後雷陣雨，迎風面的東半部降雨機率仍高。週五、週六各地白天高溫上看29度，又回到悶熱的天氣型態。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法