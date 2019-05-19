屏東長青運動會 兩千爺奶High翻

2019-05-19 13:30

〔記者邱芷柔／屏東報導〕一年一度的屏東縣關懷據點長青運動會，今天在大仁科技大學綜合體育館熱鬧登場，屏縣53個社區關懷據點、2千名長輩競逐各項競賽，現場趣味橫生讓爺奶們High翻天。

屏東縣政府社會處表示，為了驗收一年來爺奶們在預防延緩失能方案及健康促進活動的訓練成果，特別舉辦長青運動會，並設計了5項趣味競賽，包括檢測長者對比賽抗壓性及手眼協調的「疊疊樂」快速疊杯競賽、手臂肌力及強度的沙包投擲「丟丟樂」、肌力及平衡促進的拖鞋踢準「踢踢樂」、團隊默契雙人背對背運球「揹揹樂」及數字認知與心算的數字加減「對對樂」等，長輩們使出全力爭取好成績，現場歡笑聲不斷。

屏縣社會處表示，今天共有53個據點，2000位的阿公阿嬤齊聚一堂競賽，透過運動會活動也期待能增進阿公阿嬤之間的互動，建立團體歸屬感。

屏東縣長潘孟安表示，今年屏東社區照顧關懷據點數已達326處，佈建密度突破70%，為了減緩老人的退化程度，縣府積極推動延緩失能方案導入關懷據點，提供30多個預防延緩失能方案供據點選擇，並將據點活動時間由半天延長為1天、3天或5天，提供全日型服務，截至今年4月，共有180處據點加入C級巷弄長照站；看著長輩們的充滿活力笑顏、對每一天都感到期待，未來長青運動會將會常態性舉辦，藉由特別設計的趣味競賽項目，讓長輩們享受到健康樂活的運動，達到身心愉悅的效果。

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