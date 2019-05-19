國中會考》自然科一半以上出圖表題 黑熊入考題

2019-05-19 13:18

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考自然科，今年圖表題占比達57％以上，試題給合學生日常生活經驗中常見素材，例如防曬霜、熱敷袋、榴槤、遊樂設施、殺蟲劑、紅茶和綠茶製作等，近來南安小黑熊野放新聞受國人關注，今年題組也考出黑熊分布與棲地條件調查的結果，考生需整合跨科概念，詮釋圖表及關注生活與環境議題，才能拿高分。

台師大副校長宋曜廷表示，今年考綱不考本，難易適中，有兩個特色，把考生個人能力與生活情境及社會脈動作更緊密連結，國文寫作題目首度從命題式寫作修改成議題式寫作，提出見解及批判，今年題目與高齡化有關，社會科有性別平等，自然科有歐盟綠帶與環保關係，這些都希望引領學生從關心自己、生活到關心社會，達到課綱的共好目標。第二個是增加會考的親和力，基本題上擴充，不同能力的學生，與生活經驗貼近，可獲學習後成就感，願意把會考當成試練個人素養的平台。

教育部邀請台北市萬華國中生物老師王美玲、台中市忠明高中理化老師賴志忠、台中市中港高中理化老師李俊穎、以及新北市永平高中地科老師沈文俊解析今年自然科考題。今年自然科共有54題，其中生物科14題、理化科28題、地科12題，題型分布均衡，亦即生物和地科各約占25％，理化約占50％的考題。

自然科試題結合學生日常生活經驗中常見的素材，強調應用知識與技能解決真實情境脈絡中的問題，重視科學概念的釐清及應用的科學素養。例如「電子地圖規劃路線」、「利用常見的防曬霜檢測學生對有機化合物的判別」、「利用熱敷袋的原理檢測學生吸放熱及溶解度概念」、「感受榴槤特殊氣味產生的部位」、「運用常見的遊樂設施評量圓周運動」、「利用常見的殺蟲劑來測驗學生對三態變化的判定」、「利用調控酵素與溫度的變化，可製作出紅茶和綠茶」等，試題也跨越不同學科或學習主題及內容，強調評量學生整合不同學科概念的能力，並結合相關的實驗或活動，評量學生透過實作所習得的能力。

王美玲老師說明，第51和52題組評量有關黑熊分布與棲地條件調查的結果，學生必須具備探究過程的運作能力，由試題上提供的訊息，進行圖表資料解讀與分析，以及知道腸壁細胞為體細胞，利用其內之性染色體鑑定黑熊的性別，才能正確作答。賴志忠老師表示，科學知識運用在生活情境以解決問題，是今年8月上路的新課綱所強調的素養。

沈文俊老師表示，今年考出高層次題目必須整合課本觀念及結合生活經驗。例如第20題：台灣西南沿海冬季能曬鹽，冬季時，北部地區受東北季風迎風面影響，容易發生降雨；西南部則是背風面，多屬晴朗天氣，故曬鹽不是選在高溫的夏季，而是天候較為乾燥少雨的冬季。

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