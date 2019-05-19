新竹市展示智慧3D職訓成果 學員就業率達85％

2019-05-19 11:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市職訓教育協會今天舉行「智慧機械產業專業人才發展基地之期末成果發表會」，包括3D列印、AI智慧等成果，學員們透過職訓課程，展現豐沛的創新與創意能量。 現場也開放智慧機械特色廠商展示區，包括蜂鳥飛行器、桂源科技、亮星遊戲、晨淳貿易、美國風雷3D列印機、MR眼鏡Hololens、全息機、30秒就能完成美甲的智能創意自助美甲機等，讓人大開眼界。 勞動部桃竹苗分署科長馮文港表示，這項「智慧機械專業人才發展基地」，2年來開辦13門智慧機械相關就業班別，已有304人，也輔導學員考取700餘張國際原廠專業認證，學員訓後平均就業率達85%以上，是在地產業鏈的人才庫。 參加職訓且順利就業的學員莊竺遠說，他已在寶璣系統開發擔任工程師，在接近中年轉職的時期，參與職前訓練是我人生重要轉變。5年前，我從IT工作離職後，報名新竹職訓的職前訓練的智能機械自動化人才培訓班，經過三個月的紮實訓練，已於結訓前陸續取得3張國際認證。 已創業學員陳奇能說，從創新智能產品設計人才培訓班結訓後，便開始自行創業，如今已小有成果。 新竹市職訓教育協會，以智慧機械為核心，結合製造概念及同步導入邏輯電路設計、物聯網、大數據、3D列印、AI人工智慧等中高階訓練課程，發揮政策協調平台功能，為專業人才孵化器，且課程費用由勞動部補助，符合條件者全額免費。可洽新竹市職訓教育協會：03-526-0089，或上新竹市職訓教育協會官網查詢相關課程資訊http://www.hcedu.org.tw/。

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