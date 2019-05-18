中南部10縣市續發豪、大雨特報 4縣市今天降雨破400mm

2019-05-18 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕中南部豪雨不停！晚間氣象局持續對中南部10縣市發布豪雨、大雨特報。此外，不到一日，南投一處觀測站就已測得累積雨量飆破500毫米，阿里山觀測站也高達422.5毫米；台中、高雄也有觀測站測得單日累積雨量破400毫米。

中央氣象局今（18）日晚間10時25分持續發布警報，對台中市發布豪雨特報；對苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、嘉義市、高雄市、屏東縣等9縣市發布大雨特報；另外也對連江、金門縣發布濃霧特報。

今日中南部大雨不停，氣象局今晚6時不僅在台中市、嘉義縣、高雄市發布大豪雨特報，更在南投發布大豪雨特報；也因為豪雨不斷，農委會晚間也發布土石流警報，包括南投縣、台中市、嘉義縣和高雄市都是紅色警戒區。

根據中央氣象局資料顯示，截至晚間10時20分為止，南投縣仁愛鄉南豐村觀測站本日累積雨量已飆升到548毫米；高雄市桃源區小關山觀測站也測得426.5毫米；嘉義縣阿里山觀測站測得422.5毫米；台中市和平區上谷關觀測站也測得416毫米。

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