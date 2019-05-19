女生知道被男性偷瞄胸部？ 她細數奥步：只是不想戳破…

2019-05-19 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名鄉民日前發文詢問，「男生偷瞄女生胸部時，女生都會知道嗎？」結果有個女性鄉民現身回應說，相較於粗枝大葉的男性，大多數女性對於這種眼神特別敏感，她更舉出數種男性偷瞄行為，「女性全部都知道！只是不想戳破」。

一名鄉民17號深夜在PTT發文說，很多男生偷瞄女性時，以為女生眼睛沒在看自己，就不會被發現，但是有人說，其實女生都知道有人在看她的胸部。鄉民疑惑，「是會通靈嗎？還是用眼角餘光看到？」結果立刻引起許多鄉民回應說，「會」、「我家親戚說當然會知道，尤其那眼神一往下飄女生絕對知道」。

對此，一名女性鄉民特別回文說，無論在搭捷運、逛街走路、排隊結帳或是趁女性用手機時偷瞄，更不用提面對面和女性講話的時候，「這些狀況女性都知道你在偷瞄，不要再以為自己隱藏的很好了！」她還說，講不到兩句話視線就一直向下，講一些無關緊要沒意義的話來拖延時間，語無倫次的感覺真的很好笑。

至於有人常說戴墨鏡可以避免被抓包，她也說，戴墨鏡什麼的更是搞笑，頭都固定住了，「每次我都覺得視線有一股熱度，在胸口附近如蛇一般游移」。最後她也說，以上行為，女性全部都知道，「只是不想戳破，懶得戳破，連跟你搭話都不想」。

對此，網友紛紛留言說，「真專業」、「身為一個身心正常的男人，講話不小心瞄到是很正常的事」、「女生其實都知道」、「女生對異性視線超敏感的」、「老實說是真的都知道！不說出來只是怕尷尬而已！」

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