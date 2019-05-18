宗教博物館歡慶國際博物館日 雙特展繽紛開展

2019-05-18 17:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和世界宗教博物館歡慶5月18日「國際博物館日」，推出「供養的藝術－心．器．法的對話」與「布施自在－廖芳英布貼聖像畫作品展」兩特展；展期分別至8月18日及7月14日，館方並舉辦「北宋青瓷國際論壇」、「百花齊放」布貼畫集體創作教育活動；籌備3年的「資源學習中心」也同步啟用，提供多元繽紛的博物館宗教藝術饗宴。

宗博館長陳國寧說，宗博館呼應國際博物館協會今年主題「作為文化樞紐的博物館：傳統的未來」，宗博館今天舉辦「供養」與「布施」雙特展開展活動，以特展中的印度教、道教、佛教3個東方宗教為主題，安排古印度梵唱、古琴演奏、佛教缽音演出，虔誠為展覽揭開序幕。

陳國寧說，「供養的藝術－心．器．法的對話」展覽，以人們的「心」意、上供的「器」物與信仰的教「法」三者為核心，結合社群信仰文化的生活美學，與在地宗教社群合作，藉由禮敬神靈的情境布置與器物展示，讓心、器、法得以交流對話。

「布施自在－廖芳英布貼聖像畫作品展」，將虔誠的信仰及布的豐富美感，化作觀音菩薩、門神、十二藥叉大將、耶穌最後的晚餐及花朵系列等41幅創作，悠遊其中能獲得內心的寧靜；輔以26件散發母愛光輝的陶偶，展現愛與奉獻的無私，也正是諸佛菩薩的慈悲大愛，共築溫暖恬靜且色彩斑斕的展場氛圍。

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