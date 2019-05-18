雨彈襲南投 多處道路積水交通中斷

2019-05-18 13:07

〔記者佟振國／南投報導〕暴雨狂炸南投山區！南投縣今天凌晨起即雨勢不斷，至中午暴雨持續狂襲，埔里、國姓、仁愛等鄉鎮災情也陸續傳出，國姓鄉台14線中潭公路柑林至大石多處路段積水，單向通車，埔里鎮台21線埔里大坪頂往國姓北港村落石搶修，仁愛鄉台14線春陽往廬山坍方落石、鄉道投89線力行產業道路翠巒路段土石流，由公路總局埔里工務段、縣府加派機具搶修中。

對流發展旺盛，中央氣象局今天凌晨4時許即對中南部地區發布大雨特報，上午10時30分又將南投等縣市提升為豪雨特報警戒區，也如氣象預報，讓山區民眾領教短時間內強降雨的可怕。

埔里、仁愛交界的凌霄至中午累積雨量已達293毫米，上午8至9時的時雨量即高達84毫米，埔里、仁愛地區雨勢至中午仍未停歇，山區道路也傳出災情，國姓鄉台14線柑林至大石路段多處積水單向通車，埔里鎮台21線大坪頂往國姓北港村路段坍方落石，多部車輛險些受困，仁愛鄉台14線春陽至廬山坍方，公路總局埔里工務段已加派機具進行搶修，陸續恢復單線雙向通車。

至於在縣、鄉道方面，仁愛鄉鄉道投89線力行產業道路多處路段土石流，埔里鎮中台禪寺聯外道路嚴重積水，鄉道投81線往埔里土石淹沒道路，交通中斷，埔里鎮五票坑等多處野溪也出現暴漲溢流，道路路面嚴重積水，埔里公所上午已成立災害應變中心，縣府也呼籲民眾非必要避免外出，雨中行車減速慢行，以策安全。

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埔里鎮多處野溪暴漲溢流至雨旁道路，十分危險。（記者佟振國攝）

仁愛鄉台14線春陽至廬山坍方落石，公路總局埔里工務段搶修恢復單線通車。（仁愛分局提供）

仁愛鄉鄉道投 89線力行產業道路多處路段坍方落石或土石流，交通受阻。（仁愛分局提供）

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