氣爆、震災都有牠！ 台東搜救犬「祥和」光榮退役

2019-05-17 18:24

［記者陳賢義／台東報導］台東縣消防局搜救犬「祥和」戰功彪炳，7年來參與了「2014年高雄731氣爆案」、「2016年年0206台南維冠大樓震災案」等搶災事件，但日積月累的辛勞加上訓練，造成身體很大的負擔，雙側髖關節結構不良的遺傳性疾病愈加嚴重，消防局不忍祥和再受苦，忍痛讓最佳伙伴卸下重擔「退役」，備感不捨。

個性愛玩不怕生的祥和，在關務署緝毒犬培訓中心脫穎而出，成為台東縣消防局的培訓犬及搜救犬，接受長達1年半的密集訓練後，一舉通過國際搜救犬組織（International Rescue Dog Organization，IRO）中級認證，搜救犬之路正式開啟。在領犬員的細心訓練及導引下，祥和接受IRO國際認證嚴格測驗，相繼通過了瓦礫堆搜索初級（RH-TV）及中級（RH-TA）測驗，服役期間除了參與失蹤協尋、搶救演練及宣導活動外，更加入「2014年高雄731氣爆案」、「2016年0206台南維冠大樓震災案」、「2018年0206花蓮統帥、白金雙星震災案」，幾乎是無役不與。

但過多的辛勞也讓遺傳有側髖關節結構不良疾病的祥和，活動力開始降低，消防局不忍祥和再受累，決定讓牠光榮的退役，為7年來的彪炳戰功畫下完美句點。消防局表示，為了能讓我們的赤腳英雄享有健康安心的晚年生活，祥和將由和牠感情深厚的豐田消防分隊義消宋怡樺領養，相信退役後的生活必定能幸福快樂。

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