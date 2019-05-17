BBC報導台灣同婚合法化 網友分析「最憤怒國家」是巴基斯坦

2019-05-17 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕同性婚姻專法今（17日）在立法院三讀通過，引起國際媒體關注。對此，有台灣駭客始祖之稱的工程師陳盈豪，從BBC分享相關報導的臉書貼文中，計算出憤怒程度國家排名，結果顯示，目前憤怒程度最高的前3名國家，分別是巴基斯坦、奈及利亞及孟加拉。

陳盈豪使用公式：「按憤怒那個國家佔全體憤怒（臉書心情符號）」除以「按喜歡那個國家佔全體喜歡」，藉此計算出BBC在臉書張貼台灣通過同婚報導後，最表示「憤怒」情緒的國家排名，結果顯示，前3名分別是巴基斯坦、奈及利亞及孟加拉，數值為50、41及25，接著是埃及為14、瓜地馬拉13，至於台灣則是0.2，數字越大代表越多人表示憤怒。

此外，陳盈豪也針對在貼文按下「喜歡」、「愛心」的用戶IP來源國家進行分析，其中，前5名為英國、美國、台灣、澳洲及菲律賓，分別佔比26％、21％、8.2％、5％及2.7％。

此文一出，有人表示原本以為BBC該篇貼文的按讚數該不會大部分都是台灣人自己按的吧？「現在看來只佔了8.2%，（代表國際上的）曝光度很高呢！」此外，也有人感慨：「歐麥尬，意味著哪天要是有同性情人或同性伴侶，千萬不能攜伴去這些憤怒程度太大的國家旅遊。」

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