華德福家長發起村落藝術市集 明天上午校園旁同樂

2019-05-17 20:42

〔記者張議晨／宜蘭報導〕慈心華德福實驗高中家長發起「後車廂市集」，每週三下午定期在華德福校園旁登場，明天上午10點，家長聚集市集攤商，將在冬山鄉香和社區關懷據點前舉辦規模更大的「村落藝術市集」，主打低碳、環保，邀參與者帶家中二手好物前來交換，延續物品使用壽命。

宜蘭慈心華德福成立至今已有22年，7年前，幾名學童家長發起「後車廂市集」，將家中種植的農作物、手作點心、加工品等，透過市集分享給其他家長，市集成立迄今，群組已累積近1300人。市集僅在每週三的下午1點至2點登場，打開轎車後車廂，即可開始擺攤販售。

市集發起人之一的家長吳淑惠指出，市集主打低碳、環保，除了每位家長自產、自種的農特產品、加工品、烘焙麵包，若家中有用不到的東西，也能拿到市集販售，幫這些二手物找到新主人。

市集成立以來，攤位從個位數成長至20攤，吳淑惠解釋，市集採預約制，擺攤前先在社團內完成預購，週三下午再至市集現場取貨，做多少、賣多少，減少鋪張浪費。

後車廂市集成立至今，成為家長易物、聯絡感情的地方，明上午10點，市集將移師冬山鄉香和社區關懷據點前，擴大成規模更大「村落藝術市集」，廣邀全縣民眾參與。

華德福家長吳明樺說，村落藝術市集主打環保、低碳，除了家長自種、自產的農特產品外，也歡迎大家將二手物帶至市集分享。

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