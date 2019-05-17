勵進研究船首航 描繪南海4000公尺「傳奇海山」

2019-05-17 16:42

〔記者簡惠茹／台北報導〕國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心的「勵進研究船」，已於今年4月2日完成首航任務。勵進研究船此次航行至南海得到兩項地質科學重大突破，不但清楚描繪出南海中部高達4000公尺高的「傳奇海山」，山腳下地層有崩塌堆積層，對南海周邊國家提出大海嘯預警，也證明南海海洋地殼上存在Ｖ字型或島鏈型的海底火山。

勵進研究船由科技部國研院海洋中心斥資8.8億元打造而成，總噸位高達2629噸、航行天數最長可達30天的海研船，船上配置的3000公尺工作級水下遙控無人載具，今年4月2日完成首航任務，科技部今天舉辦「勵進研究船」科學首航成果發表會。

海洋中心說明，這次航行得到兩項南海地質科學上的突破，研究清楚顯示，在南海海洋地殼上存在Ｖ字型或島鏈型的海底火山，暗示南海確有地幔柱存在的可能，且伴隨軟流圈向東或東南流動，地幔柱是較熱的岩石由地幔底部一路上升至地幔頂部，此時岩石頂部會部分熔融，岩漿進而噴出地表。

海洋中心指出，航行也首次清晰描繪出南海中部有高達4000公尺高的「傳奇海山」，同時透過底質剖面儀的結果顯示，該傳奇海山及附近一些海山曾經有數次的山崩，在其山腳下的地層留下崩塌堆積層，這些崩塌堆積層暗示南海周遭曾有大規模的地震活動，引起山崩，由於南海周圍只有馬尼拉隱沒帶，因此這項發現代表馬尼拉隱沒帶過去曾發生過幾次大地震，也可能伴隨大海嘯發生。

國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心主任王兆璋指出，過去只知道這邊可能有東西，但是無法清楚描繪，完整樣貌，團隊目前傾向將傳奇海山稱為「勵進海山」或是「LEGEND海山」，希望未來有更多研究投入。

另外勵進也取得南海海盆中心線海面以上至20公里高空的氣溫、濕度、氣壓、風速、風向，以及海面下1800公尺水層溫度剖面，近一個月的海空垂直剖面連續實際量測值，有助於改進南海周邊地區氣象預報的準確度。

團隊指出，水下遙控無人載具（ROV）則採集到台灣西南海域天然氣水合物儲藏區的精準海床樣本，證實該處確實有大量天然氣水合物，未來可進一步研究開採的可能性。

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