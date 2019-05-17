新北試辦「營養5餐」計畫 5大課題學生邊吃邊學

2019-05-17 17:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局與灃食公益飲食文化教育基金會合作今天舉行「灃食營養5餐成果發表會」，「營養5餐」計畫自去年10月起在青潭與育德國小展開，讓國小學童在每週5天的校園午餐中，不只吃飽，還能學習「均衡健康」、「美學品味」、「飲食知識」、「服務精神」及「感恩惜福」5大課程。

新北市副市長謝政達今天出席，接受「灃食營養午餐校園食譜」，他指出，新北市重視學童健康飲食，舉凡自2014年起首創「4+1安心蔬菜計畫」提升營養午餐品質，並逐年增建學校自立午餐廚房，目前已設置94座，並規劃於2021年達成55%學校食用自立午餐目標。

灃食基金會在育德國小及青潭國小打造「Food Lab食育教室」，推動校園成為食育教育多功能場域，打破過去受限於教室內行列式的座位安排，「Food Lab食育教室」的空間設計，讓學生能一起用餐並分享彼此的心情，還能夠上烹飪課學做菜和烘焙。

教育局體育及衛生教育科長夏治強說，「營養5餐」教育計畫，全國目前僅在新北市2所國小先試辦，以融入式的主題教材、美學涵養的食育空間及美味、營養兼具的食譜料理等多重面向，培養學童健康飲食習慣，基金會也預計於2021年底前與教育部合作擴大在全國百座校園試辦「營養5餐」教育。

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